У Миколаєві масовим гепатитом А вже займаються слідчі

Слідчі органи Миколаївської області проводять розслідування за фактом масового захворювання громадян на гепатит А.

Як повідомляє поліція області, призначено низку експертиз, за результатами яких буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Відомості за фактом масового зараження громадян на гепатит А внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 130 ККУ "Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби". Санкції даної статті – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Начальник управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації Павло Георгієв повідомив, що станом на 9 ранку 4 січня в обласній інфекційній лікарні перебували 33 пацієнти. З них підтверджено діагноз у 16 осіб. Ще 6 дітей перебувають в обласній дитячій інфекційній лікарні, діагноз підтверджено у 1 дитини.

Всі необхідні ліки є. На випадок збільшення кількості пацієнтів із гепатитом А влада підготувала необхідний резерв ліжок.

Сімейні лікарі проводять санітарно-освітню роботу з людьми щодо профілактики захворювання та своєчасного звернення до лікаря.

Із 9 січня в обласному центрі паліативної допомоги та інтегрованих послуг також проводитимуть обстеження на гепатит А для пацієнтів Миколаєва та області.

У разі, якщо кількість пацієнтів з підозрою на гепатит А збільшиться найближчим часом, в резерві є ще достатня кількість ліжок в обласній та обласній дитячій інфекційній лікарнях.

Уже взято проби води, результати лабораторних досліджень будуть готові найближчим часом, повідомляє сайт міськради.

Колективи освітніх закладів, в яких виявлено хворих на гепатит А або осіб з підозрою на гепатит А, не потребують ніякої тимчасової ізоляції.

Забезпечено ретельний фаховий нагляд, санітарні заходи (дезінфекція тощо) посилено відповідно до діючих норм і стандартів.

Прес-служба управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА запевняє, що епідемії гепатиту А у Миколаєві наразі немає, бо показники захворюваності знаходяться на рівні нижче середнього показника по Україні.

Голова адміністрації Заводського району Миколаєва Віктор Дмитрук 4 січня провів позачергове засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій району по факту спалаху захворюваності громадян з попереднім діагнозом гепатит А.

Він повідомив, що тимчасово заборонено діяльність 7 пунктів розливу доочищеної питної води.

Створено мобільні групи щодо проведення інвентаризації пунктів розливу доочищеної питної води на території Заводського району, які подадуть інформацію до Миколаївського міського управління Держпродспоживслужби..