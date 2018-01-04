Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Миколаєві масовим гепатитом А вже займаються слідчі

Четвер, 4 січня 2018, 21:15

Слідчі органи Миколаївської області проводять розслідування за фактом масового захворювання громадян на гепатит А.

Як повідомляє поліція області, призначено низку експертиз, за результатами яких буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Відомості за фактом масового зараження громадян на гепатит А внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 130 ККУ "Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби". Санкції даної статті – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Начальник управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації Павло Георгієв повідомив, що станом на 9 ранку 4 січня в обласній інфекційній лікарні перебували 33 пацієнти. З них підтверджено діагноз у 16 осіб. Ще 6 дітей перебувають в обласній дитячій інфекційній лікарні, діагноз підтверджено у 1 дитини.

Всі необхідні ліки є. На випадок збільшення кількості пацієнтів із гепатитом А влада підготувала необхідний резерв ліжок.

Сімейні лікарі проводять санітарно-освітню роботу з людьми щодо профілактики захворювання та своєчасного звернення до лікаря.

Із 9 січня в обласному центрі паліативної допомоги та інтегрованих послуг також проводитимуть обстеження на гепатит А для пацієнтів Миколаєва та області.

У разі, якщо кількість пацієнтів з підозрою на гепатит А збільшиться найближчим часом, в резерві є ще достатня кількість ліжок в обласній та обласній дитячій інфекційній лікарнях.

Уже взято проби води, результати лабораторних досліджень будуть готові найближчим часом, повідомляє сайт міськради.

Колективи освітніх закладів, в яких виявлено хворих на гепатит А або осіб з підозрою на гепатит А, не потребують ніякої тимчасової ізоляції.

Забезпечено ретельний фаховий нагляд, санітарні заходи (дезінфекція тощо) посилено відповідно до діючих норм і стандартів.

Прес-служба управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА запевняє, що епідемії гепатиту А у Миколаєві наразі немає, бо показники захворюваності знаходяться на рівні нижче середнього показника по Україні.

Голова адміністрації Заводського району Миколаєва Віктор Дмитрук 4 січня провів позачергове засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій району по факту спалаху захворюваності громадян з попереднім діагнозом гепатит А.

Він повідомив, що тимчасово заборонено діяльність 7 пунктів розливу доочищеної питної води.

Створено мобільні групи щодо проведення інвентаризації пунктів розливу доочищеної питної води на території Заводського району, які подадуть інформацію до Миколаївського міського управління Держпродспоживслужби..

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Миколаївздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Миколаїв
"Кинджалами вдарте": затримано миколаївця, який готував удар по СБУ
ОВА: Запоріжжя вночі атакували дронами й ракетами, у Миколаєві впали уламки "Шахеда"
На Миколаївщині затримали інформатора, який "зливав" РФ координати військових біля ПАЕС
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: