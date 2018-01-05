У Канаді попереджають: ІДІЛ готується до підпільної війни

Після того, як ІДІЛ зазнає повної поразки у Іраку та Сирії, терористична організація може піти у підпілля.

Про це в інтерв'ю CBC News заявив командувач Сил спеціальних операцій Канади Майк Руло.

"Що ІДІЛ робитиме далі? Якщо вони не контролюють територію, підтримуючи відкриту військову присутність та тримаючи у тилах важку зброю, то, найвірогідніше, підуть у підпілля", - підкреслив Руло.

"Я підготував перелік рекомендацій стосовно можливого майбутнього залучення Збройних сил Канади до проведення операцій у Сирії та Іраку. Поки зарано стверджувати, чи нова канадська місія Іраку матиме тренувальний компонент, чи лише дорадчий, але ми розглядаємо усі варіанти", - додав він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що міжнародна антитерористична коаліція на чолі з США звільнила від бойовиків екстремістського угрупування "Ісламська держава" майже 100 відсотків територій Сирії та Іраку.