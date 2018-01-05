Адвокат: Рішення суду в Тбілісі не дозволяє екстрадицію Саакашвілі

Рішення Тбіліського міського суду про визнання винним лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі в перевищенні повноважень на посаді президента Грузії наразі не дає Україні підстав для його екстрадиції або видворення.

Таку думку висловив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький в ефірі телеканалу NewsOne.

"Ми вважаємо, що всі справи, які розглядають суди в Грузії проти Саакашвілі, є виключно політичними. Це політичне переслідування. Будь-які дії щодо екстрадиції з боку української влади будуть незаконними навіть на підставі рішення суду в Тбілісі", - вважає він.

"У Саакашвілі достатньо на сьогодні правових статусів для того , щоб влада України не могла його екстрадувати і видворити. По-перше, він є підозрюваним у кримінальній справі за законами України. По-друге, триває досудове розслідування, де він є процесуальною стороною " , - заявив Чорнолуцький.

Крім того, адвокат зазначив, що Саакашвілі судиться з ДМС, що є підставою для його перебування на території України до завершення судового процесу.

"Найголовніше - людина, яка була громадянином України і останні роки проживала в Україні, не має права бути екстрадованою. Це говорить закон про статус іноземців та осіб без громадянства, це говорить міжнародна конвенція, яку ратифікувала Україна", - підкреслив Чорнолуцький.

Сам Саакашвілі у своєму Facebook назвав рішення суду "повністю незаконним" а таким, що "суперечить всім міжнародним, національним нормам та здоровому глузду".

"Судити президента за використання права на помилування (яке я використовував стосовно 133 колишніх військовослужбовців), яке ніяк не обмежене, говорить про повністю політичний характер цього процесу. Це також говорить про те, що грузинська влада не знайшла на мене за 5 років нічого істотного: ані жодних фактів корупції, ані інших правопорушень", - вважає він.

"Олігархічні влади в Україні і Грузії діють синхронно і в повній координації одна з одною проти мене, як лідера боротьби проти корупції, олігархату і грабунку народу", - додав Саакашвілі.

Він вважає, що "відповідні заходи" з метою його "нейтралізації" були предметом зустрічі Порошенка і президента Іванішвілі в Грузії за кілька днів до позбавлення його українського громадянства.

Саакашвілі вважає, що він був темою обговорення під час нібито телефонної розмови Порошенка і Путіна 29 грудня 2017 року.

Жодних офіційних повідомлень про таку телефонну розмову не було.

Як відомо, у Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.