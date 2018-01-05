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"Екс-міністру" окупованого Криму готують підозру, він не затриманий

П'ятниця, 5 січня 2018, 14:22

Прокуратура Автономної Республіки Крим готує повідомлення про підозру у державній зраді так званому "екс-міністру охорони здоров’я Криму" Петру Михальчевському.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик.

Крім того, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для Михальчевського у вигляді тримання під вартою.

"У місці перебування у Києві колишнього так званого "міністра охорони здоров’я Криму" Петра Михальчевського співробітниками Служби безпеки України проводився обшук", – пояснила Тихончик, зазначивши, що розповсюджена окремими представниками влади та ЗМІ інформація щодо його затримання не відповідає дійсності.

Під час обшуку, за словами речниці прокуратури, були вилучені паспорт громадянина РФ, „службове посвідчення" за підписом С. Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співробітництво з окупаційною владою Криму.

"Вживаються усі заходи для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 111 КК України ("Державна зрада" – УП)", – повідомила Тихончик, додавши, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше повідомлялось, що СБУ виявила в Києві колишнього міністра охорони здоров'я т.зв. "Республіки Крим" Петра Михальчевський і проводить обшук в місці його проживання.

Петро Михальчевський був "міністром охорони здоров'я Криму" з березня по червень 2014 року вже після незаконної анексії Криму Росією.

Згодом окупаційна влада звинуватила його в участі у корупційних схемах, після чого Михальчевський написав заяву про відставку за власним бажанням.

Оксана Коваленко, УП, Софія Лукашова, для УП

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Теми: КримпрокуратураСБУ
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