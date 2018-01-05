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Заступник голови Нацполіції отримав від батька коштовну машину

П'ятниця, 5 січня 2018, 16:45
Заступник голови Нацполіції отримав від батька коштовну машину

Заступник голови Нацполіції Ігор Купранець отримав від батька в подарунок Лексус напередодні нового року.

Відповідні зміни до майнового стану Купранець вніс 29 грудня.

Згідно з документом, він отримав подарунок у негрошовій формі від свого батька Михайла Купранця - Lexus GX460 2013 року вартістю 1 055 000 гривень. Купранець користувався цим автомобілем ще у 2016 і 2015 роках. Тоді він ще був у власності батька.

Раніше в 2016 році Купранець отримав від батька у подарунок квартиру площею 101,80 квадратних метри. Батько Михайло Купранець є власником компанії "Львівський сад", яка займається фермерським господарством.

Крім того в грудні 2017 року, Купранець задекларував продаж нерухомості, за яку отримав 1,7 мільйони гривень. Покупець – Кузьменко Олександр Петрович. УП не змогла встановити, ким саме є покупець.

Раніше у вересні 2017 року Купранець також придбав квартиру площею 50,4 квадратних метри за 1 140 912 гривень, однак станом на 3 січня 2018 року у реєстрі нерухомості за Ігорем Купранцем ця квартира не зазначалася.

Також у реєстрі нерухомості не згадується земельна ділянка площею 750 квадратних метри у Києві.

 
 

"Українська правда" звернулася до Ігоря Купранця за коментарем, однак протягом кількох днів так його і не отримала.

Оксана Коваленко, УП

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