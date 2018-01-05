Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ на Донецькому напрямку

На лінії зіткнення немає повного припинення вогню. Впродовж дня зафіксовано 2 обстріли позицій Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 5 січня 2018 року.

"На Донецькому напрямку, на світанку, бойовики з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли наших оборонців поблизу шахти Бутівка, а опівдні випустили у цьому ж районі 6 мін калібру 82-мм", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь.

На інших ділянках української оборони не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.