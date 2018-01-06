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Правозахисниця: В армію РФ незаконно призвали близько 5 тисяч кримчан

Субота, 6 січня 2018, 00:50
Правозахисниця: В армію РФ незаконно призвали близько 5 тисяч кримчан

Станом на кінець 2017 року, на строкову службу в російську армію призвали близько 5 тисяч жителів анексованого Криму, спостерігається тенденція до збільшення кількості призовників.

Про це заявила член Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова в ефірі Радіо Крим.Реалії.

"Ми зараз якраз розробляємо рекомендації, як діяти в подібних ситуаціях. Головна лазівка ​​- не ставати на військовий облік, тоді відкриють лише адміністративну справу. Правда, зробити це складно, тому що на облік масово ставлять і школярів, і студентів. Так, в колишньому ТНУ, нинішньому "Кримському федеральному університеті", навіть не видають дипломи без військового обліку", - зазначила Сєдова.

Більш того, підкреслила правозахисниця, в соцмережах співробітники кримських військкоматів знаходять тих, хто виїхав на материкову Україну молодих людей і погрожують їм розшуком.

"У самому Криму призов до армії виставляють як свято, і багато хто обманюється, а потім страждає від нестерпних умов", - заявила Сєдова.

Кримська правозахисна група звернулася до кримчан з проханням повідомляти про факти призову на строкову службу в російську армію з території анексованого півострова.

Після анексії Криму російська влада проводять набір кримчан до лав своєї армії. Багато масових заходів на півострові супроводжуються пропагандою служби в збройних силах Росії.

Кримчан закликають на службу в російську армію всупереч міжнародному законодавству і рішенням Генасамблеї ООН.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримокупаціяРосіяармія
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