Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Twitter: Акаунти світових лідерів, таких як Трамп, мають особливий статус

Субота, 6 січня 2018, 01:15

Соцмережа Twitter повідомила, що облікові записи, які належать світовим лідерам, мають особливий статус і відхилила заклики користувачів видалити акаунт президента США Дональда Трампа.

Про це йде мова в повідомленні опублікованому в корпоративному блозі компанії.

Суперечки з приводу твітів Трампа вибухнули після того, як він написав, що у нього "набагато більша" і "потужніша" ядерна кнопка, ніж у північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Критики Трампа вважають, що твіт і постійна присутність Трампа в мережі загрожують миру і порушують правила Twitter, що забороняють погрози насильством. Як повідомляє Reuters, у середу деякі користувачі протестували біля штаб-квартири Twitter в Сан-Франциско.

Twitter відповів у своєму повідомленні, що навіть якщо він заблокує світового лідера, це не змусить його замовкнути.

"Блокування світового лідера у Twitter або вилучення їх суперечливих твітів приховає важливу інформацію, яку люди повинні бачити та обговорювати. Це також не змусить цього лідера замовкнути, але, звісно, перешкоджатиме необхідній дискусії навколо його слів та дій", - йдеться у повідомленні.

Компанія заявила, що вона переглядає твіти світових лідерів і відповідним чином застосовує свої правила, залишаючи відкритою можливість, що деякі матеріали, розміщені ними, можуть бути видалені.

У компанії додали, що жоден аккаунт не впливає на рішення соцмережі.

"Ми наполегливо працюємо, щоб залишатися неупередженим, маючи на увазі інтереси суспільства", - йдеться в повідомленні.

"Українська правда" у Threads

Теми: соцмережіТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
соцмережі
Міноборони просить про "тишу" в Телеграмі: "Після новин з фронту ворог одразу накриває наших"
"Просто правильно читайте слово ЗАЕС": як українці реагують на загрозу теракту
Twitter закриє доступ до TweetDeck неверифікованим користувачам
Останні новини
07:06
За добу відбулося 61 бойове зіткнення. Українська авіація атакувала 11 разів – Генштаб
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
Усі новини...
Реклама: