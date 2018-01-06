Twitter: Акаунти світових лідерів, таких як Трамп, мають особливий статус

Соцмережа Twitter повідомила, що облікові записи, які належать світовим лідерам, мають особливий статус і відхилила заклики користувачів видалити акаунт президента США Дональда Трампа.

Про це йде мова в повідомленні опублікованому в корпоративному блозі компанії.

Суперечки з приводу твітів Трампа вибухнули після того, як він написав, що у нього "набагато більша" і "потужніша" ядерна кнопка, ніж у північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Критики Трампа вважають, що твіт і постійна присутність Трампа в мережі загрожують миру і порушують правила Twitter, що забороняють погрози насильством. Як повідомляє Reuters, у середу деякі користувачі протестували біля штаб-квартири Twitter в Сан-Франциско.

Twitter відповів у своєму повідомленні, що навіть якщо він заблокує світового лідера, це не змусить його замовкнути.

"Блокування світового лідера у Twitter або вилучення їх суперечливих твітів приховає важливу інформацію, яку люди повинні бачити та обговорювати. Це також не змусить цього лідера замовкнути, але, звісно, перешкоджатиме необхідній дискусії навколо його слів та дій", - йдеться у повідомленні.

Компанія заявила, що вона переглядає твіти світових лідерів і відповідним чином застосовує свої правила, залишаючи відкритою можливість, що деякі матеріали, розміщені ними, можуть бути видалені.

У компанії додали, що жоден аккаунт не впливає на рішення соцмережі.

"Ми наполегливо працюємо, щоб залишатися неупередженим, маючи на увазі інтереси суспільства", - йдеться в повідомленні.