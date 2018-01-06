Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Перша ракетка" України Світоліна вийшла у фінал турніру WTA в Брісбені

Субота, 6 січня 2018, 05:38

"Перша ракетка" України Еліна Світлоліна перемогла чешку Кароліну Плішкову в півфіналі турніру WTA в Брісбені, пройшовши у фінал.

Про це повідомляється на сайті турніру.

Для українки цей матч став реваншем після програшу Плішковій у минулому році. Світоліна перемогла з рахунком 7-5, 7-5.

На початку зустрічі Плішкова перемагала Світоліну з рахунком у 4-0, однак у другій партії українка змогла перехопити ініціативу.

Це стало другою перемогою Світоліної над Плішковою, яка до цього перемагала її 5 разів.

У фіналі українська тенісистка зустрінеться з білоруською спортсменкою Олександрою Соснович.  Матч відбудеться 6 січня.

На кортах у Брісбені Еліна Світоліна раніше виступала тричі та двічі ставала півфіналісткою у 2015 та 2017 роках. Призовий фонд турніру становить 894,7 тисяч доларів.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
спорт
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023
Останні новини
07:06
За добу відбулося 61 бойове зіткнення. Українська авіація атакувала 11 разів – Генштаб
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
Усі новини...
Реклама: