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У 54-й бригаді ЗСУ спростували заяви "грузинського легіону"

Субота, 6 січня 2018, 17:45
У 54-й бригаді ЗСУ спростували заяви грузинського легіону

Командування 54 окремої механізованої бригади Збройних сил України спростувало повідомлення про нібито вихід "Грузинського легіону" зі складу 54-ї ОМБр. 

Відповідну заяву розміщено 6 січня на сторінці бригади у Facebook.

"Зазначаємо, що окремого підрозділу під назвою "Грузинський легіон" у складі 54 бригади ніколи не існувало. Десятки громадян інших держав у 2016 році добровільно уклали контракт на проходження військової служби у ЗСУ і сумлінно служать у складі штатних підрозділів військових частин", - заявили у 54 бригаді. 

"Декілька десятків таких військовослужбовців несуть службу у різних підрозділах 54 бригади і наразі мають офіційний статус військовослужбовців ЗСУ. Наразі 1 з цих військовослужбовців звільнився з бригади за сімейними обставинами, четверо - звільнені з військової служби з інших причин, решта іноземних громадян продовжують нести службу у складі бригади на передових позиціях сил АТО", - йдеться у заяві. 

Також у 54 ОМБр підкреслили, що усе майно, яким волонтери забезпечували добровольців та інших військовослужбовців бригади, належним чином обліковано, перебуває у бригаді та використовується за призначенням.

Військові наголосили на "неприпустимості намагань використовувати у власних меркантильних чи політичних цілях ім’я 54 ОМБр, зважаючи на численні спроби дискредитації ЗСУ, волонтерського та добровольчого руху". 

Раніше у мережі з'явилася заява "прес-служби Грузинського легіона",  де повідомлялося, що 20 грудня "легіон" повним складом залишив 54 бригаду через некомпетентність командира Олексія Майстренка та його оточення, а також його незаконних наказів".  Дану заяву активно публікували росЗМІ, такі як Lenta.ru, "Вести", "Московский комсомолец" та інші.

Також у "Грузинському легіоні" заявили про операцію, яку нібито було проведено 16 грудня, і під час якої 11 бійців "легіону" та  25 батальйону зазнали поранень.

Окрім того у "Легіоні" заявили, що командир 54-ї бригади та ще один командир забрали у бійців "легіона" усі амуніцію та особисті речі, які було надано бійцям волонтерами. 

"Грузинський легіон" був заснований у 2014 році як іноземний військовий підрозділ, який прийшов на допомогу Україні у війні на Донбасі. З 24 лютого 2016 року "легіон" перебував у складі ЗСУ, після чого інтегрувався у 25-ий батальйон "Київська Русь" 54-ої ОМБр (3-тя рота).

Українська правда 

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Теми: Збройні силиАТОДонбасГрузія
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