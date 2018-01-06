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КНДР схиляється до участі у зимовій Олімпіаді

Субота, 6 січня 2018, 22:51
КНДР схиляється до участі у зимовій Олімпіаді

Північна Корея заявила про намір взяти участь у зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхенчхані.

Про це сказав представник КНДР в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) Чан Ун, передає DW з посиланням на AP.

За його словами, на Олімпіаді, ймовірно, виступить пара з фігурного катання.

Зазначається, що фігуристи Рьом Де Ок та Кім Чжу Сік є єдиними спортсменами з КНДР, які пройшли кваліфікацію для участі в змаганнях. У лютому 2017 року дует виборов бронзову медаль на Зимових азійських іграх в японському Саппоро.

Як відомо, раніше КНДР прийняла пропозицію Південної Кореї провести переговори на високому рівні найближчого тижня.

Повідомляється, що зустріч буде присвячена можливій участі спортсменів з КНДР на Олімпійських іграх-2018, які у лютому стартують у південнокорейському Пхенчхані.

Раніше Кім Чен Ин оголосив про намір направити делегацію КНДР на Олімпійські ігри.

Він заявив про необхідність для Північної і Південної Кореї вирішити проблеми між собою "без сторонньої допомоги".

"Ми готові зробити необхідні кроки для цього, у тому числі відправити нашу делегацію на Олімпіаду у Південну Корею. І заради цього влада Північної і Південної Кореї могла б терміново зустрітися", - підкреслив лідер КНДР.

"Прийшов час для півночі і півдня сісти, самостійно, серйозно і відкрито обговорити поліпшення міжкорейських відносин", - наголосив Кім Чен Ин.

"Українська правда" в Threads

Теми: КНДРПівденна КореяОлімпіада
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