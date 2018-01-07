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В аеропорту Торонто зіткнулись два літаки

Неділя, 7 січня 2018, 10:08
В аеропорту Торонто зіткнулись два літаки

В суботу в аеропорту Торонто зіткнулись два літаки, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє DW.

Інцидент трапився в міжнародному аеропорті Пірсона. Рейс компанії WestJet, який прилетів з мексиканського курорту Канкун, очікував можливості під'їхати до терміналу. Проте в цей час з ним зіткнувся літак Sunwing, що рухався до злітної смуги.

На борту WestJet  перебували 168 пасажирів і шестеро членів екіпажу. Після зіткнення у літака загорілося крило, що викликало паніку серед пасажирів. Пожежу швидко загасили, а людей довелося евакуювати через рятувальні виходи.

Через цей випадок ніхто не постраждав. Деякі авіарейси довелося затримати.

"Українська правда" у Threads

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