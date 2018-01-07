У Генштабі розповіли про стан пораненого українського військового

Український військовий, який минулої доби зазнав поранення внаслідок обстрілу неподалік Станиці Луганської, перебуває у задовільному стані.

Про це повідомив речник Міністерства оборони полковник Максим Праута, передає "Український кризовий медіа-центр".

"Внаслідок ворожого обстрілу у районі Станиці Луганської отримав вогнепальне поранення один український військовослужбовець. Військові медики оцінюють стан його здоров’я як задовільний", - зазначив Праута.

Як повідомлялося, 6 січня бойовики 3 рази порушили перемир'я - 1 військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення.

Українська правда