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У різдвяну ніч біля храмів чергували понад 18 тисяч правоохоронців

Неділя, 7 січня 2018, 15:08

У різдвяну ніч правопорядок біля храмів забезпечували понад 18 тисяч працівників Національної поліції та Національної гвардії.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає Департамент комунікації МВС.

"Публічну безпеку і правопорядок біля храмів забезпечували понад 18 тисяч працівників Національної поліції та Національної гвардії. Ще близько 7 тисяч правоохоронців були задіяні до охорони громадського порядку на вулицях міст", ‑ повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ.

У цю ніч правоохоронці не зафіксували серйозних порушень публічної безпеки та порядку.

Українська правда

Теми: МВСполіціяНацрада
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