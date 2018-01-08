SpaceX запустила в космос секретний апарат Zuma

Американська космічна компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 із космічним апаратом Zuma, чиє призначення тримається в секреті.

Про це пише Радіо Свобода.

Ракету запустили з мису Канаверал в американському штаті Флорида 7 січня близько 20 години за місцевим часом (третя година ночі 8 січня за Києвом).

Космічний апарат Zuma був побудований для уряду США. Деталі місії, як і відомство-замовник, тримаються в секреті.

Аерокосмічна та оборонна компанія Northtrop Grumman визнала, що є виробником вантажу, але відмовилася повідомляти деталі.

Запуск Zuma був запланований на листопад 2017 року, однак кілька разів відкладався.

Раніше SpaceX запускала супутник-шпигун для Національного управління військово-космічної розвідки США та орбітальний літак X-37B для Військово-повітряних сил США.