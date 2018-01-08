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Військові літаки США провели розвідку біля Криму

Понеділок, 8 січня 2018, 07:35

Два американські військові літаки провели розвідку в неділю поблизу берегів анексованого Росією Криму.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на авіаційні ресурси.

Так, стратегічний безпілотник ВВС США RQ-4A Global Hawk з бортовим номером 12-2050, який також у неділю проводив розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі, після цього протягом декількох годин курсував вздовж усього узбережжя Криму, починаючи від його західного краю до Керченської протоки.

Разом з ним з ним патрульний протичовновий літак ВМС США P-8A Poseidon з бортовим номером 168 432 і позивним PS076, що вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія, який у неділю був зафіксований поблизу Севастополя, крім цього зробив політ на захід і південь від півострова.

Як відомо, з початку року це вже щонайменше другий політ розвідувального літака ВМС США поблизу узбережжя Криму. Перший був зафіксований 1 січня.

Крім того, був і другий політ американського дальнього розвідувального безпілотника уздовж лінії розмежування на Донбасі в цьому році - перший був також здійснений 1 січня.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАрозвідкаКрим
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