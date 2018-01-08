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Поблизу берегів Лівії затримали понад 200 біженців

Понеділок, 8 січня 2018, 08:20

Поблизу берегів Лівії затримали судно з понад 200 біженцями на борту.

Про це повідомив представник ВМС Уряду національного примирення полковник Ейюб Касим, передає агентство "Анадолу".

Люди перебували біля берегів міста Карабуллі на заході Лівії.

Крім того, знайдено два тіла біженців. Поки невідомо, що стало причиною їхніх смертей.

Як відомо, протягом 2017 року до Європи Середземним морем прибули менше 200 тисяч мігрантів і біженців.

"Українська правда" в Threads

Теми: Лівіябіженці
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