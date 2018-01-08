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Українська тенісистка очолила світовий рейтинг юніорів

Понеділок, 8 січня 2018, 21:59

Українська тенісистка Даяна Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів після виходу минулого тижня до фіналу кваліфікації турніру серії WTA Premier у Брісбені.

Як повідомляє X-Sport, наразі 17-річна українка посідає 177-е місце у класифікації WTA.

На п'ять позицій нижче розташувалася американка Аманда Анісімова, яка лідирувала до цього тижня.

Рейтинговая таблица, юниоры
Рейтингова таблиця, юніори

У топ-20 також потрапила ще одна українка - Марта Костюк (№13), у загальному рейтингу вона - 521-ша.

Як відомо, після перемоги на турнірі у Брісбені перша ракетка України Еліна Світоліна повернула собі статус четвертої ракетки світу.

Теми: спорт
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