Українська тенісистка очолила світовий рейтинг юніорів
Понеділок, 8 січня 2018, 21:59
Українська тенісистка Даяна Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів після виходу минулого тижня до фіналу кваліфікації турніру серії WTA Premier у Брісбені.
Як повідомляє X-Sport, наразі 17-річна українка посідає 177-е місце у класифікації WTA.
На п'ять позицій нижче розташувалася американка Аманда Анісімова, яка лідирувала до цього тижня.
У топ-20 також потрапила ще одна українка - Марта Костюк (№13), у загальному рейтингу вона - 521-ша.
Як відомо, після перемоги на турнірі у Брісбені перша ракетка України Еліна Світоліна повернула собі статус четвертої ракетки світу.