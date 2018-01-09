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В Україні упродовж 1-7 січня у пожежах загинули 58 осіб

Вівторок, 9 січня 2018, 08:05
В Україні упродовж 1-7 січня у пожежах загинули 58 осіб

За перший тиждень нового року на території України сталося 811 пожеж, загинули 58 осіб.

Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Упродовж минулого тижня на пожежах загинуло 58 осіб, орієнтовні збитки становлять 3 мільйони 833 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що за перший тиждень нового року виникла 1 надзвичайна ситуація, у результаті якої загинуло 3 особи. Також зареєстровано 977 надзвичайних подій.

"Ліквідовано 811 пожеж, врятовано на пожежах 35 осіб та не допущено знищення вогнем 358 будівель і 21 одиниці техніки", - йдеться в повідомленні.

За 1-7 січня піротехніки здійснили 113 виїздів, під час яких вилучили та знищили 1  120 вибухонебезпечних предметів.

На водних об’єктах за перший тиждень нового року загинуло 5 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: надзвичайна подія
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