ГПУ завершила досудове розслідування замаху на Чорновол

Генпрокуратурою завершено досудове розслідування та направлено обвинувальний акт стосовно одного з підозрюваних, що обвинувачується у вчиненні замаху на умисне вбивство нардепа Тетяни Чорновол.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершено досудове розслідування та направлено до Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинувальний акт стосовно однієї з цивільних осіб, що обвинувачується у вчиненні у грудні 2013 року замаху на умисне вбивство Т. Чорновол", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що замах на колишню журналістку був скоєний з з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Наразі щодо обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також в Генпрокуратурі додають, що загалом за вказаним фактом повідомлено підозри 5 особам: стосовно 2 обвинувальні акти направлено до суду та цих осіб засуджено до позбавлення волі, 1 особа перебуває у розшуку, 1 підозрюваний помер.

Досудове розслідування стосовно інших організаторів та виконавців вчиненого злочину триває.

Раніше стало відомо ім'я п'ятого підозрюваним у справі про побиття Тетяни Чорновол скоріш за все є Роман Залюбовський.

За версією МВС, саме п’ятий підозрюваний приїхав у Київ, щоб купити Porsche Cayenne, на якому і здійснювали напад на Тетяну.

Інший підозрюваний Сергій Котенко, який і розповів про обставини переслідування та нападу на Тетяну, у своїх свідченнях назвав два імені: Роман та Андрій.

Як відомо, Чорновол жорстоко побили у грудні 2013 року.