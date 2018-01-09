Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція вимагала хабар від білоруса, який отримав громадянство України - ЗМІ

Вівторок, 9 січня 2018, 19:25

Українські правоохоронці почали переслідувати білоруського бізнесмена Тимофія Кохновича після кількох років життя в Україні у статусі політичного біженця та отримання українського громадянства.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо" Свобода".

Відзначається, що 29 грудня 2017 року правоохоронні органи провели обшук в його будинку і затримали спочатку як громадянина України, а пізніше - як громадянина Білорусі, якого розшукують білоруські правоохоронці за звинуваченнями в незаконній підприємницькій діяльності.

Кохнович стверджує, що під час обшуку йому підкинули зброю.

У бесіді з кореспондентом "Радіо Свободи" він заявив, що українські правоохоронці вимагали у нього викуп за припинення справи про екстрадицію спочатку в розмірі 300 тисяч, а пізніше - 50 тисяч доларів.

"Ця історія тягнеться з серпня, коли я безпосередньо відмовився платити. А у вересні завели справу, на підставі якої і прийшли з обшуком.

Слідчий вважає, що у мене в будинку зберігаються боєприпаси, і на цій підставі суд дав санкцію на обшук. Під час цього обшуку мені підкинули патрони, і це підтверджує відеофіксація", - розповів білорус.

За його словами, в Мінську він був власником компанії, яка працювала на ринку цінних паперів. Але через те, що він фінансово підтримував опозицію, йому довелося виїхати, спочатку в Москву, а потім - в Україну, де прожив 10 років.

"В Україні я працюю на ринку страхування. А в матеріалах української справи місцеві правоохоронці використовували запит Білорусі з 2008 року. До сих пір я нікому не був потрібен. Хоча, чесно кажучи, протягом усіх десяти років мого перебування в Україні мене не раз викликали в правоохоронні органи, і все це завершувалося пояснювальними записками ", - пояснив Кохновіч.

Він додав, що ніколи не ховався відповідав на всі питання. Зараз же, на його думку, хтось вирішив, що він може поділитися своїми засобами.

"Я громадянин України. Мене незаконно затримали, незаконно утримували в ізоляторі майже чотири дні. Суд взяв до уваги оригінал мого паспорта, свідоцтво про шлюб, про народження моїх дітей, всю історію отримання українського громадянства. І відмовив прокуратурі в моєму арешті. Я тепер на волі, і мені не висунули ніяких звинувачень ", - сказав Кохнович.

За його словами, він не відчуває себе в безпеці і у нього немає іншого виходу, як захищати себе в рамках правового поля України, і разом з адвокатами писати заяви про незаконні дії.

 
 
 
 

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціяБілорусьхабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Пентагоні розповіли про стан Остіна

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

Усі новини...
поліція
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Останні новини
07:06
За добу відбулося 61 бойове зіткнення. Українська авіація атакувала 11 разів – Генштаб
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
Усі новини...
Реклама: