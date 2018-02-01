ЗСУ взяли під контроль населений пункт "сірої зони"

1620 переглядів
Четвер, 1 лютого 2018, 00:35

Збройні сили України взяли під контроль населений пункт Новоолександрівка, що на Луганщині, яка два роки перебувала у так званій сірій зоні між позиціями ЗСУ і терористів. 

Про це повідомляє "Військове телебачення".

"В село ми зайшли кілька днів тому. Противник, звичайно, час від часу намагається повернути втрачене. Вдень працюють і снайпери, і стрілецька зброя інша, вночі місцями пострілюють з великокаліберних кулеметів", - розказав один із українських військовослужбовців.

"Але ми вже міцно вчепилися в цей шматок землі, тому що це шматок нашої землі. Так і будемо просуватися далі, потроху, але не зупиняючись", - додав він.

Як повідомляє "Військове телебачення", зараз у селі залишилося менше 20 жителів, яким військові надають посильну допомогу. За даними перепису 2001 року, у селі проживало 124 особи.

Теми: АТО Донбас Луганська область
powered by lun.ua
По темі
Суддя у справі Плотницького взяв самовідвід 31 січня 2018, 20:01
Бойовики обстріляли Донецький напрямок і Приазов’я, є загиблий 31 січня 2018, 18:36
Під Водяним загинув боєць 1995 року народження – штаб АТО 31 січня 2018, 13:16
Усі новини
Головні новини
Гужва розказав, чому втік з України
Головні новини дня – за 60 секунд
Гужва покинув Україну та попросив політичного притулку в Австрії
Чехія вдвічі збільшує квоту на працівників з України
Усі новини
Made in Ukraine

11 українських брендів, які виготовляють прикраси

соціум

Життя "з нуля". Як одна з найкращих офтальмологів України втекла з дому