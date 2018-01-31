ЗСУ взяли під контроль населений пункт "сірої зони"

Збройні сили України взяли під контроль населений пункт Новоолександрівка, що на Луганщині, яка два роки перебувала у так званій сірій зоні між позиціями ЗСУ і терористів.

Про це повідомляє "Військове телебачення".

"В село ми зайшли кілька днів тому. Противник, звичайно, час від часу намагається повернути втрачене. Вдень працюють і снайпери, і стрілецька зброя інша, вночі місцями пострілюють з великокаліберних кулеметів", - розказав один із українських військовослужбовців.

"Але ми вже міцно вчепилися в цей шматок землі, тому що це шматок нашої землі. Так і будемо просуватися далі, потроху, але не зупиняючись", - додав він.

Як повідомляє "Військове телебачення", зараз у селі залишилося менше 20 жителів, яким військові надають посильну допомогу. За даними перепису 2001 року, у селі проживало 124 особи.