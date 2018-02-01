У США провалили випробування системи ПРО на Гаваях
Військові США провели невдале випробування ракети системи ПРО.
Про це, посилаючись на американського чиновника, пише Reuters.
Чиновник, говорячи на умовах анонімності, заявив, що ракета SM-3 Block IIA була запущена з випробувального полігону Aegis Ashore на Гаваях, але не змогла збити іншу ракету, запущену з літака.
Чому випробування провалилося залишається невідомим, за словами чиновника, аналіз триває.
Ракета, розроблена компанією Raytheon Co спільно з Японією, використовується для збивання ракет середньої дальності.
Агентство з протиракетної оборони не прокоментувало результати випробування, але підтвердило, що воно мало місце.
"Агентство з протиракетної оборони і моряки ВМС США, укомплектовані випробувальним комплексом протиракетної оборони "Aegis Ashore" (AAMDTC), провели випробувальний запуск з використанням стандартної ракети (SM) -3 Block IIA на Тихоокеанському ракетному комплексі, Кауаї, Гаваї, в середу вранці", - сказав Марк Райт, представник агентства.
Як зазначає видання, випробування з перехоплення ракет, яке відбулося в червні минулого року також зазнало невдачі, але успішним було випробування проведене на початку 2017 року.
Як відомо, в минулому році в КНДР проводилися випробування балістичних ракет, здатних нести ядерний заряд, а також шостий і найпотужніший ядерний тест. Ці дії спонукали світове співтовариство посилити санкції проти КНДР.
Північна Корея стверджує, що її нова міжконтинентальна балістична ракета "Хвасон-15" здатна вразити материкову частину США.