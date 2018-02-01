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У США провалили випробування системи ПРО на Гаваях

Четвер, 1 лютого 2018, 06:23

Військові США провели невдале випробування ракети системи ПРО.

Про це, посилаючись на американського чиновника, пише Reuters.

Чиновник, говорячи на умовах анонімності, заявив, що ракета SM-3 Block IIA була запущена з випробувального полігону Aegis Ashore на Гаваях, але не змогла збити іншу ракету, запущену з літака.

Чому випробування провалилося залишається невідомим, за словами чиновника, аналіз триває.

Ракета, розроблена компанією Raytheon Co спільно з Японією, використовується для збивання ракет середньої дальності.

Агентство з протиракетної оборони не прокоментувало результати випробування, але підтвердило, що воно мало місце.

"Агентство з протиракетної оборони і моряки ВМС США, укомплектовані випробувальним комплексом протиракетної оборони "Aegis Ashore" (AAMDTC), провели випробувальний запуск з використанням стандартної ракети (SM) -3 Block IIA на Тихоокеанському ракетному комплексі, Кауаї, Гаваї, в середу вранці", - сказав Марк Райт, представник агентства.

Як зазначає видання, випробування з перехоплення ракет, яке відбулося в червні минулого року також зазнало невдачі, але успішним було випробування проведене на початку 2017 року.

Як відомо, в минулому році в КНДР проводилися випробування балістичних ракет, здатних нести ядерний заряд, а також шостий і найпотужніший ядерний тест. Ці дії спонукали світове співтовариство посилити санкції проти КНДР.

Північна Корея стверджує, що її нова міжконтинентальна балістична ракета "Хвасон-15" здатна вразити материкову частину США.

"Українська правда" у Threads

Теми: ядерна зброяКНДРСШАПРО
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