Антикорупційний суд і підвищення ціни на газ: У МВФ назвали умови фінансування

У Міжнародному валютному фонді заявили, що умовою для перегляду програми розширеного фінансування та виділення траншу кредиту для України є ухвалення закону про Антикорупційний суд та приведення цін на газ до ринкового рівня.

Про це повідомив глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, метою впровадження ринкових цін на газ є уникнення штучної сегментації ринку окремо для домогосподарств і окремо для промисловості.

"Є певні умови, їх треба виконати. Це досяжні показники: сподіваємося на швидке їх виконання", - сказав Люнгман

Він зазначив, що також необхідне утримання інфляції, позитивно оцінивши підвищення облікової ставки Нацбанком, збереження політики гнучкого обмінного курсу для підтримки конкурентоспроможності української економіки.

Люнгман додав, що наразі міжнародні резерви України зросли на $6,5 млрд - до $19 млрд, однак необхідно нарощувати їх і надалі - до $30 млрд, щоб забезпечити захист від зовнішніх шоків.

Крім того представник МВФ закликав у політиці підвищення зарплат орієнтуватися на зростання продуктивності праці, оскільки надмірне збільшення зарплат зашкодить стабільному зростанню.

Як повідомлялося, міністр фінансів Олександр Данилюк у Вашингтоні не зміг домовитися з МВФ про ціну газу на поточний опалювальний сезон.

МВФ категорично відмовився змінювати раніше погоджені з урядом України умови визначення ціни газу для населення на опалювальний сезон 2017-2018 років, який повинен привести до її підвищення на 17,6%.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд висуває 4 вимоги до України для отримання наступного траншу.

Повідомлялося, що Національний банк очікує надходження чергового траншу Міжнародного валютного фонду за програмою EFF у першому кварталі 2018 року, а не в кінці 2017 року, як передбачалося раніше.

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