В Україні стане ще тепліше, в суботу до плюс 13°

Тепло з південного заходу Європи продовжує надходити до України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 2 лютого, на територію України продовжить надходити тепла повітряна маса з південного заходу Європи, погоду визначатиме поле зниженого тиску, погоду західних, північних і східних областей - атмосферні фронти.

У західних, подекуди в північних і східних областях невеликий дощ, уночі з мокрим снігом, у Карпатах і Закарпатті помірні опади; на решті територій без опадів.

На дорогах Лівобережжя місцями ожеледиця.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях уночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла; на решті територій уночі від 2° морозу до 3° тепла, на сході країни 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла, на крайньому півдні країни до 11° тепла.

У Києві - без істотних опадів, переважно дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.

Погода на 2 лютого

У суботу, 3 лютого, в західних областях дощ, подекуди з мокрим снігом, удень у Карпатах сильний мокрий сніг, у Закарпатті та Прикарпатті сильний дощ; на решті територій місцями невеликий дощ. Уночі, вранці на півдні та сході туман.

Вітер південний із переходом на заході в північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-22 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях 8-13° тепла; на високогір'ї Карпат уночі та вдень 0-2° морозу.

У Києві вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.