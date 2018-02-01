В Україні підскочила вартість кредитів

Середньозважена вартість кредитів на міжбанківському ринку в перші п'ять днів після підвищення облікової ставки зросла на 1,1 процентних пункти - до 15,1% річних.

Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку за січень 2018 року.

При цьому український індекс міжбанківських ставок за вказаний період, за даними НБУ, зріс на 1,4 п.п.

У Нацбанку відзначили, що такий результат свідчить "про ефективність трансмісійного механізму монетарної політики через канал процентних ставок".

Як повідомлялося, підвищення облікової ставки Національним банком не є ключовою перешкодою для кредитування бізнесу, вважають в НБУ.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Національний банк має знизити облікову ставку, яка впливає на вартість кредитів.

Нагадаємо, 25 січня Національний банк підняв облікову ставку на 1,5 процентних пункти до 16%.

На думку регулятора, більш жорстка монетарна політика буде сприяти поступовому зниженню споживчої інфляції.

Це підвищення облікової ставки стало третім поспіль. Як повідомлялося, 27 жовтня 2017 року НБУ підвищив облікову ставку з 12,5% до 13,5%. У грудні 2017 року Національний банк підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5%.

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Економічна правда