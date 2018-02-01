В Україні підскочила вартість кредитів

2292 перегляди
Четвер, 1 лютого 2018, 13:55

Середньозважена вартість кредитів на міжбанківському ринку в перші п'ять днів після підвищення облікової ставки зросла на 1,1 процентних пункти - до 15,1% річних.

Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку за січень 2018 року.

При цьому український індекс міжбанківських ставок за вказаний період, за даними НБУ, зріс на 1,4 п.п.

У Нацбанку відзначили, що такий результат свідчить "про ефективність трансмісійного механізму монетарної політики через канал процентних ставок".

Як повідомлялося, підвищення облікової ставки Національним банком не є ключовою перешкодою для кредитування бізнесу, вважають в НБУ.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Національний банк має знизити облікову ставку, яка впливає на вартість кредитів.

Нагадаємо, 25 січня Національний банк підняв облікову ставку на 1,5 процентних пункти до 16%.

На думку регулятора, більш жорстка монетарна політика буде сприяти поступовому зниженню споживчої інфляції.

Це підвищення облікової ставки стало третім поспіль. Як повідомлялося, 27 жовтня 2017 року НБУ підвищив облікову ставку з 12,5% до 13,5%. У грудні 2017 року Національний банк підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5%.

Читайте також: Привіт популістам з Кабміну: чому НБУ різко підвищив облікову ставку

Економічна правда

Теми: кредит банки
powered by lun.ua
По темі
Фонд гарантування знову намагається продати кредити Бахматюка 31 січня 2018, 19:51
Нацбанк ініціює переговори з МВФ щодо нового кредиту 25 січня 2018, 23:22
Данилюк сподівається отримати транш МВФ у травні 25 січня 2018, 11:39
Усі новини
Головні новини
Місто на Черкащині залишилося повністю без тепла
Справа побиття журналістів: охоронця Медведчука віддали під суд
Під Авдіївкою загинув боєць 1996 року народження – штаб АТО
Антикорупційний суд і підвищення ціни на газ: У МВФ назвали умови фінансування
Усі новини
Відео

60 років із життя Землі – вигляд із космосу

їжа

9 місць у Києві, де готують боули