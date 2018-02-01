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Клімкін про польський закон: Ідея визнати нації злочинними веде в нікуди

Четвер, 1 лютого 2018, 13:35
Клімкін про польський закон: Ідея визнати нації злочинними веде в нікуди

Україна не сприймає мови заборон і обмежень, але готова до об’єктивного діалогу з Польщею.

Так міністр закордонних справ Павло Клімкін відреагував на схвалений польський Сенатом закон про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

"Рішення польського парламенту спрямоване не на дискусію щодо історичної правди, а побудову історичної міфології", - написав міністр у своєму Twitter.

Клімкін вважає, що введення в юридичну площину терміну "злочини українських націоналістів" посилює однобічні стереотипи та провокує реакцію у відповідь. "Ідея визнати якісь нації злочинними веде в нікуди", - додав міністр.

"Завжди виступали і будемо виступати за рівноправний діалог і стратегічне партнерство з Польщею, але не сприймаємо мови заборон і обмежень та поділяємо занепокоєність наших міжнародних партнерів щодо згаданого закону. Готові до об'єктивного діалогу і спільно вивчати факти, а не міфи", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, Сенат Польщі без змін підтримав оновлений закон про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Петро Порошенко різко розкритикував ухвалений законопроект, зазначивши, що він не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польшею.

Закон також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Ізраїль виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.

Європейська правда

Теми: Польща
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