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Нардепи хочуть поговорити з Парубієм про польський закон про "бандеризм"

Четвер, 1 лютого 2018, 14:34

Народні депутати стурбовані ухваленням у Польщі закону про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Про це повідомляє прес-служба партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Зокрема народний депутат співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща Оксана Юринець наголошує, що ухвалення подібних законопроектів може загрожувати звичайним українцям, які зараз знаходяться на території Польщі.

"Сьогодні о 15 годині голова Верховної Ради Андрій Парубій збирає нараду, в ході якої ми будемо шукати певні рішення, які будуть запропоновані Верховній Раді наступного тижня", – повідомила Юринець.

"Сподіваюсь, ми будемо розвивати конструктивний діалог з польськими колегами та знаходити нові точки дотику, які б об’єднували країни", – зазначила вона.

Як відомо, Сенат Польщі без змін підтримав оновлений закон про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Петро Порошенко різко розкритикував ухвалений законопроект, зазначивши, що він не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польшею.

Закон також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Ізраїль виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що рішення польського парламенту спрямоване не на дискусію щодо історичної правди, а побудову історичної міфології.

 

Українська правда

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Теми: Польщаісторіязаконодавство
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