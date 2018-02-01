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На київському "Квазарі" добували криптовалюту для бойовиків – Матіос

Четвер, 1 лютого 2018, 14:48
На київському Квазарі добували криптовалюту для бойовиків – Матіос

Правоохоронці вилучили на підприємстві "Квазар" у Києві 400 ферм для майнінгу криптовалют, які використовували для фінансування бойовиків на Донбасі.

Про це на брифінгу 1 лютого повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Сьогодні до обіду закінчено низку обшуків у місті Києві, Київській області та Черкасах, за результатами яких була припинена діяльність, пов’язана з використанням обладнання для добування криптовалют, частина коштів з яких через електронні гаманці QIWI та Яндекс-гроші, які офіційно заборонені на територіях України, скеровувалася для фінансування незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР" для закупівлі військової екіпіровки, спорядження, зброї та боєприпасів", - сказав Матіос.

Він додав, що під час обшуків, зокрема, на київському ПАТ "Квазар" на декількох поверхах вилучили більше 400 ферм для майнінгу криптовалют, більше 1000 блоків живлення, понад 100 відеокамер, материнські плати, ноутбуки.

А також документи, які "підтверджують перерахування коштів на територію РФ".

Крім того, правоохоронці встановили, що за місцем розташування ферм, зокрема, у Черкасах, були незаконні врізки в електромережу, а несплата за електроенергію становить близько 800 тисяч гривень на місяць.

"Слідством встановлено особу, яка організувала це так зване виробництво. Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження організатора", - підсумував Матіос.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: інтернетобшукитероризм
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