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У Криму тонуло судно з українцями на борту – ЗМІ

Четвер, 1 лютого 2018, 15:38

У Чорному морі, біля берегів кримської Феодосії, тонув суховантаж BERG під прапором Молдови, до екіпажу якого входять українці.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

За інформацією видання, 31 січня близько 23:00 судно зайшло до феодосійської бухти.

На борту суховантажу був екіпаж у складі 12 осіб, у тому числі громадян України і Азербайджану.

Як повідомляють російські ЗМІ із посиланням на МНС Росії, судно отримало пошкодження корпусу, зараз воно стоїть на якорі у феодосійській бухті, екіпаж евакуювали. Проводиться обстеження корпусу.

Зазначається, що суховантаж турецької компанії BERG рухався до турецького порту Бандирма із закритого порту Керч. 28 січня BERG перебував у російському порту Азов.

Про причини і характер інциденту, через який судно отримало пошкодження корпусу і було змушене кинути якір неподалік Феодосії, не повідомляється.

За даними синоптиків, у Криму 31 січня був сильний північно-західний вітер, 22-27 м/с.

Як відомо, з липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів окупованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

За даними Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, у період з 1 грудня 2017 до 1 січня 2018 року 26 вантажних суден порушили чинну заборону на захід до портів анексованого Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримокупаціянадзвичайна подія
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