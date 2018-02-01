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У МВФ кажуть, що українцям ще рано піднімати зарплати

Четвер, 1 лютого 2018, 15:50
У МВФ кажуть, що українцям ще рано піднімати зарплати

У влади України велика спокуса дуже швидко збільшити зарплату, але це буде погано відбиватися на зростанні економіки.

Про це в ході прес-конференції повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає УНІАН.

Міжнародний валютний фонд виступає за збільшення зарплат українців тільки відповідно до зростання продуктивності праці, так як більш високі темпи позначаться негативно на зростанні економіки.

Люнгман зазначив, що уряду необхідно справлятися з фіскальними викликами для збереження зростання економіки.

"Ми за те, щоб українцям збільшували зарплати, але це повинно супроводжуватися збільшенням продуктивності праці", - сказав він.

Люнгман зазначив, що влада повинна тримати під контролем збільшення зарплат.

"Є спокуса дуже швидко збільшити зарплату, але це буде погано відбиватися на зростанні економіки", - сказав він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів розгляне можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень за підсумками першого кварталу 2018 року.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум в Україні встановлений у розмірі 1 700 гривень, а мінімальна зарплата - 3 723 гривні.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів з 1 січня 2017 року підвищив мінімальну зарплату до 3200 гривень.

У жовтні в Національному банку заявили, що підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати додало 2-2,5 процентних пункти до інфляції.

У Нацбанку прогнозують, що за підсумками 2018 року інфляція становитиме 9% (попередній прогноз – 7,3%).

Рекомендуємо почитати: Пардон, МВФ. Чи може фонд "пробачити" Україну

Економічна правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МВФзарплати
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