Гривня на міжбанку стабілізувалася після "гойдалок"
1 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,84-27,87 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua, передає "Економічна правда".
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,81-27,65 гривні;
Євро - 34,64-34,67 гривні;
Російський рубль - 0,4947-0,4956 гривні.
Нагадаємо, 1 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:20 встановилися на рівні 27,86-27,9 гривні за долар.
31 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,81-27,85 гривні за долар.