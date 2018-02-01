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Гривня на міжбанку стабілізувалася після "гойдалок"

Четвер, 1 лютого 2018, 17:21
Гривня на міжбанку стабілізувалася після гойдалок

1 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,84-27,87 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua, передає "Економічна правда".

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,81-27,65 гривні;

Євро - 34,64-34,67 гривні;

Російський рубль - 0,4947-0,4956 гривні.

Нагадаємо, 1 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:20 встановилися на рівні 27,86-27,9 гривні за долар.

31 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,81-27,85 гривні за долар.

"Українська правда" у Threads

Теми: НБУвалюта
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