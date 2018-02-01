В ОРДО заявляють про обстріл будівлі "міноборони"

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Четвер, 1 лютого 2018, 20:51

Бойовики ОРДО заявили, що будівлю їхнього "міністерства оборони" обстріляли із ручного протитанкового гранатомета, жертв немає.

Про це повідомляє РБК з посиланням на "депутата народної ради ДНР" Владислава Брига.

За його словами, навколо від розриву пошкоджені будинки і розбиті вікна, ніхто не загинув. Він додав, що  обстріли робили із гранатомета РПГ-26, встановленого на саморобній тринозі, із саморобним дистанційним управлінням.

"Депутат" ОРДО зазначив, що у будівлі під час обстрілів перебував "міністр оборони ДНР" Володимир Кононов, він не постраждав.

Командування бойовиків кваліфікувало обстріл як теракт. Бойовики звинувачують в обстрілі "диверсантів ЗСУ".

У мережі вже розмістили фото гранатомета, з якого нібито обстріляли будівлю.

 

Теми: Донбас Донецьк АТО війна
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