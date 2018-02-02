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Доба в АТО: 4 обстріли, бойовики застосували міномети

П'ятниця, 2 лютого 2018, 05:29

За минулу добу, 1 лютого, бойовики 4 рази порушили перемир'я - ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Зокрема окупанти продовжували застосовувати по позиціях захисників України важкі міномети, нахабно порушуючи Мінські домовленості", - йдеться у звіті.

На Луганському напрямку ворог активізувався у районі Світлодарської дуги. У вечірній час противник понад дві години вів вогонь по позиціях наших оборонців поблизу Луганського зі 120-мм і 82-мм мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів.

Із таких же видів озброєння вдень та увечері бойовики обстрілювали опорні пункти сил АТО неподалік Троїцького.

"Загалом по наших оборонних укріпленнях незаконними збройними формуваннями було випущено понад півсотні мін різних калібрів. Унаслідок ворожих обстрілів ніхто із українських військовослужбовців не постраждав", - наголосили у штабі АТО.

"Українська правда" в Threads

Теми: АТОДонбас
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