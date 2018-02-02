38 нардепів у січні проміняли Раду на відпочинок – КВУ
У січні 2018 року погіршилися показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради.
Про це повідомляє Комітет виборців України, зазначаючи, що ця ситуація традиційна.
330 народних депутатів пропустили більше половини голосувань ВР за місяць.
Із них 38 – не проголосували в січні жодного разу (не натискали "за", "проти", "утримався").
В середньому один народний депутат взяв участь лише в 29% голосувань.
Із 38 депутатів, які не проголосували жодного разу за місяць 9 є членами фракції "Опозиційний блок", 8 – позафракційних, 7 – БПП, 5 – "Відродження", 3 – "Батьківщина", по 2 – Радикальна партія Олега Ляшка, "Воля Народу" та "Народний Фронт".
Серед депутатів, які пропустили всі голосування ВР, є відомі: брати Добкіни, Рабінович Тимошенко, Довгий, Мураєв, Березенко та Ярош.
Голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що в січні частина народних перебували в неформальних відпустках; із 38 депутатів, що не голосували, 60% перебували на момент голосувань поза Верховною Радою.
"Показники участі нардепів в голосуваннях за січень значно нижчі, ніж у попередні місяці. Для порівняння: в грудні пропустили всі голосування ВР 12 депутатів, листопаді – також 12, жовтні – 10, вересні – 19", - зазначив він.
У січні відбулося 309 голосувань. Серед іншого, ухвалили так званий закон про реінтеграцію Донбасу та закон про приватизацію держмайна.
Народні депутати, які пропустили всі голосування Ради в січні 2018 року:
- Фурсін І.Г.
- Солод Ю.В.
- Добкін Д.М.
- Добкін М.М.
- Шаповалов Ю.А.
- Березенко С.І.
- Кацуба В.М.
- Денисенко А.П.
- Єфімов М.В.
- Святаш Д.В.
- Барвіненко В.Д.
- Загорій Г.В.
- Жеваго К.В.
- Мисик В.Ю.
- Омельянович Д.С.
- Вітко А.Л.
- Власенко С.В.
- Довгий О.С.
- Донець Т.А.
- Звягільський Ю.Л.
- Кацер-Бучковська Н.В.
- Клюєв С.П.
- Константіновський В.Л.
- Кривохатько В.В.
- Бакулін Є.М.
- Мірошниченко Ю.Р.
- Мураєв Є.В.
- Немиря Г.М.
- Ничипоренко В.М.
- Онищенко О.Р.
- Попов І.В.
- Продан О.П.
- Рабінович В.З.
- Тимошенко Ю.В.
- Усов К.Г.
- Чепинога В.М.
- Шурма І.М.
- Ярош Д.А.