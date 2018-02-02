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38 нардепів у січні проміняли Раду на відпочинок – КВУ

П'ятниця, 2 лютого 2018, 10:45

У січні 2018 року погіршилися показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради.

Про це повідомляє Комітет виборців України, зазначаючи, що ця ситуація традиційна.

330 народних депутатів пропустили більше половини голосувань ВР за місяць.

Із них 38 – не проголосували в січні жодного разу (не натискали "за", "проти", "утримався").

В середньому один народний депутат взяв участь лише в 29% голосувань.

 

Із 38 депутатів, які не проголосували жодного разу за місяць 9 є членами фракції "Опозиційний блок", 8 – позафракційних, 7 – БПП, 5 – "Відродження", 3 – "Батьківщина", по 2 – Радикальна партія Олега Ляшка, "Воля Народу" та "Народний Фронт".

Серед депутатів, які пропустили всі голосування ВР, є відомі: брати Добкіни, Рабінович Тимошенко, Довгий, Мураєв, Березенко та Ярош.

Голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що в січні частина народних перебували в неформальних відпустках; із 38 депутатів, що не голосували, 60% перебували на момент голосувань поза Верховною Радою.

"Показники участі нардепів в голосуваннях за січень значно нижчі, ніж у попередні місяці. Для порівняння: в грудні пропустили всі голосування ВР 12 депутатів, листопаді – також 12, жовтні – 10, вересні – 19", - зазначив він.

У січні відбулося 309 голосувань. Серед іншого, ухвалили так званий закон про реінтеграцію Донбасу та закон про приватизацію держмайна.

Народні депутати, які пропустили всі голосування Ради в січні 2018 року:

  1. Фурсін І.Г.
  2. Солод Ю.В.
  3. Добкін Д.М.
  4. Добкін М.М.
  5. Шаповалов Ю.А.
  6. Березенко С.І.
  7. Кацуба В.М.
  8. Денисенко А.П.
  9. Єфімов М.В.
  10. Святаш Д.В.
  11. Барвіненко В.Д.
  12. Загорій Г.В.
  13. Жеваго К.В.
  14. Мисик В.Ю.
  15. Омельянович Д.С.
  16. Вітко А.Л.
  17. Власенко С.В.
  18. Довгий О.С.
  19. Донець Т.А.
  20. Звягільський Ю.Л.
  21. Кацер-Бучковська Н.В.
  22. Клюєв С.П.
  23. Константіновський В.Л.
  24. Кривохатько В.В.
  25. Бакулін Є.М.
  26. Мірошниченко Ю.Р.
  27. Мураєв Є.В.
  28. Немиря Г.М.
  29. Ничипоренко В.М.
  30. Онищенко О.Р.
  31. Попов І.В.
  32. Продан О.П.
  33. Рабінович В.З.
  34. Тимошенко Ю.В.
  35. Усов К.Г.
  36. Чепинога В.М.
  37. Шурма І.М.
  38. Ярош Д.А.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
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