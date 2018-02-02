38 нардепів у січні проміняли Раду на відпочинок – КВУ

У січні 2018 року погіршилися показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради.

Про це повідомляє Комітет виборців України, зазначаючи, що ця ситуація традиційна.

330 народних депутатів пропустили більше половини голосувань ВР за місяць.

Із них 38 – не проголосували в січні жодного разу (не натискали "за", "проти", "утримався").

В середньому один народний депутат взяв участь лише в 29% голосувань.

Із 38 депутатів, які не проголосували жодного разу за місяць 9 є членами фракції "Опозиційний блок", 8 – позафракційних, 7 – БПП, 5 – "Відродження", 3 – "Батьківщина", по 2 – Радикальна партія Олега Ляшка, "Воля Народу" та "Народний Фронт".

Серед депутатів, які пропустили всі голосування ВР, є відомі: брати Добкіни, Рабінович Тимошенко, Довгий, Мураєв, Березенко та Ярош.

Голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що в січні частина народних перебували в неформальних відпустках; із 38 депутатів, що не голосували, 60% перебували на момент голосувань поза Верховною Радою.

"Показники участі нардепів в голосуваннях за січень значно нижчі, ніж у попередні місяці. Для порівняння: в грудні пропустили всі голосування ВР 12 депутатів, листопаді – також 12, жовтні – 10, вересні – 19", - зазначив він.

У січні відбулося 309 голосувань. Серед іншого, ухвалили так званий закон про реінтеграцію Донбасу та закон про приватизацію держмайна.

Народні депутати, які пропустили всі голосування Ради в січні 2018 року: