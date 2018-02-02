Аслунд: українська влада не бореться з корупцією, вона з неї живе

Шведсько-американський економіст Андерс Аслунд вважає, що українські високопосадовці не зацікавлені в боротьбі з корупцією, бо контролюють економіку і отримують від цього прибутки.

Про це він розповів в інтерв’ю ЕП.

"Хтось може запитати, чому високопосадовці можуть бути зацікавлені в уникненні економічного зростання. Відповідь така — тому що вони живуть на прибутки з монополій. Вони отримують прибутки, бо контролюють економіку", - каже Аслунд.

Він наголошує, що якщо в економіки багато інвесторів, топові чиновники матимуть менше контролю над економікою, тоді зникнуть прибутки і вони стануть біднішими.

"Зазвичай в дуже бідних країнах дуже багаті керівники, бо вони не обмежені в доступі до фінансових ресурсів. Немає ніякого взаємозв’язку між багатством керівництва держави та багатством народу", - заявив економіст.

За його словами, це можна побачити на прикладі республік колишнього Радянського Союзу.

"Єдиною країною в регіоні, де гарантується право власності, є Грузія. Це те, що потрібно Україні. Отже, головне питання — чи забезпечать очільники держави право власності, чи ні", - повідомив Аслунд.

Він наголосив, що українські високопосадовці радше більше заплатять за облігації, ніж візьмуться за боротьбу з корупцією.

"Бо вони зацікавлені в корупції, вони з неї живуть. Генпрокурор Юрій Луценко, мабуть, отримує багато грошей за те, що не бореться з корупцією. Якби він боровся з корупцією, він би нічого не заробляв, крім своєї невеликої зарплати", - підсумував економіст.

Раніше Аслунд висловив думку, що до виборів президента, які відбудуться в 2019 році, МВФ чи Європейський союз не дадуть Україні кредити.

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Економічна правда