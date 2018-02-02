У московському метро деукраїнізували фреску

Під час реставрації станції "Київської" московського метрополітену на одній зі стін змінили зображення на фресці - український вінок на голові дівчини замінили на хустинку.

Про це повідомляє прес-служба метро у відповідь на питання блогера Рустема Адагамова у Twitter.

Там стверджують, що повернули картині оригінальний вигляд 1954 року, тому що тоді голову українки на панно "Танцюючі" покривала хустка.

"Саме тому на відреставрованій фресці вона представлена в такому вигляді. Підхід узгоджений Департаментом культурної спадщини Москви", - заявляє прес-служба.

У якості доказу метрополітен виклав чорно-біле фото.

За словами Адагамова, вінок став прикрашати голову дівчини після реставрації станції в 1980 році.