У московському метро деукраїнізували фреску

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П'ятниця, 2 лютого 2018, 13:05

Під час реставрації станції "Київської" московського метрополітену на одній зі стін змінили зображення на фресці - український вінок на голові дівчини замінили на хустинку.

Про це повідомляє прес-служба метро у відповідь на питання блогера Рустема Адагамова у Twitter.

 

Там стверджують, що повернули картині оригінальний вигляд 1954 року, тому що тоді голову українки на панно "Танцюючі" покривала хустка.

"Саме тому на відреставрованій фресці вона представлена в такому вигляді. Підхід узгоджений Департаментом культурної спадщини Москви", - заявляє прес-служба.

У якості доказу метрополітен виклав чорно-біле фото.

 

 

За словами Адагамова, вінок став прикрашати голову дівчини після реставрації станції в 1980 році.

Українська правда
Теми: Росія метро скандал
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