У Житомирі затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

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П'ятниця, 2 лютого 2018, 13:12

Співробітники СБУ затримали у Житомирі громадянина однієї із закавказьких країн, який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу за вбивство.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

Правоохоронці встановили, що чоловік мав статус "смотрящего" за одним із виправних закладів обласного центру.

"Наприкінці весни 2016 року у розважальному закладі Житомира він застрелив представника конкуруючого угруповання. Зловмисник втік із місця злочину, тривалий час переховувався у тимчасово анексованому Севастополі, на території РФ та був оголошений у міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні. 

Відзначається, що наприкінці січня в обхід встановлених пунктів пропуску він повернувся з РФ до Житомира, де планував перерозподілити сфери впливу серед діаспор вихідців із країн Кавказького регіону.

Зловмисника затримали в обласному центрі на автостоянці поблизу торговельно-розважального центру. 

 
фото сбу 

Під час обшуків помешкань, де він переховувався, правоохоронці вилучили наркотики та два пістолети із набоями. 

Наразі іноземець утримується під вартою.


 

Теми: СБУ Інтерпол вбивство
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