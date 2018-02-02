У Житомирі затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол
Співробітники СБУ затримали у Житомирі громадянина однієї із закавказьких країн, який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу за вбивство.
Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.
Правоохоронці встановили, що чоловік мав статус "смотрящего" за одним із виправних закладів обласного центру.
"Наприкінці весни 2016 року у розважальному закладі Житомира він застрелив представника конкуруючого угруповання. Зловмисник втік із місця злочину, тривалий час переховувався у тимчасово анексованому Севастополі, на території РФ та був оголошений у міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що наприкінці січня в обхід встановлених пунктів пропуску він повернувся з РФ до Житомира, де планував перерозподілити сфери впливу серед діаспор вихідців із країн Кавказького регіону.
Зловмисника затримали в обласному центрі на автостоянці поблизу торговельно-розважального центру.
Під час обшуків помешкань, де він переховувався, правоохоронці вилучили наркотики та два пістолети із набоями.
Наразі іноземець утримується під вартою.