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СБУ затримала екс-"чиновника" окупованого Криму: приїхав по біометрику

П'ятниця, 2 лютого 2018, 16:09
СБУ затримала екс-чиновника окупованого Криму: приїхав по біометрику

Контррозвідники Служби безпеки затримали на адміністративному кордоні з тимчасово анексованою АР Крим колишнього заступника міністра спорту самопроголошеної ради міністрів окупаційної влади.

Про це повідомляє у п'ятницю прес-центр СБУ.

Співробітники СБ України встановили, що колишній український чиновник з квітня 2015 року до травня 2016-го перебував на посаді заступника так званого Мінспорту Республіки Крим.

 
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Після звільнення з посади він продовжив антиукраїнську діяльність у складі робочої групи із створення державної програми окупаційної влади "Патріотичне (військово-патріотичне) виховання громадян РФ у Республіці Крим".

Останнім часом зловмисник обіймав посаду секретаря Регіонального відділення російської громадсько-державної організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії".

В СБУ наголошують, що діяльність цієї структури спрямована на порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що чоловік планує виїхати з Криму до Херсонської області для вирішення особистих питань.

Правоохоронці затримали його під час перетину адміністративного кордону у пункті пропуску "Каланчак" згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська зазначає, що вказаний чоловік їхав на материкову Україну, щоб отримати біометричний паспорт.

Слідчі Головного управління СБ України в АР Крим відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Слідчо-оперативні дії тривають.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримСБУ
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