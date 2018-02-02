Бойовики обстріляли Приазов’я і Донецький напрямок, є поранені

Впродовж дня бойовики обстрілювали українських військових із мінометів та піхотного озброєння, троє наших захисників зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 2 лютого 2018 року.

"На Донецькому напрямку ворог активізувався у передмісті Авдіївки. На підступах до цього прифронтового населеного пункту противник застосував 82-мм міномети, гранатомети різних видів та великокаліберні кулемети", - зазначають у штабі АТО.

На Приазов’ї бойовики вели вогонь із 82-мм мінометів та гранатометів неподалік Павлополя і Лебединського.