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Ядерна доктрина Трампа займає жорсткішу позицію щодо Росії

П'ятниця, 2 лютого 2018, 21:41
Ядерна доктрина Трампа займає жорсткішу позицію щодо Росії
Fortune

В адміністрації Дональда Трампа заявили, що продовжать політику щодо ядерної зброї попередника Барака Обами, але займуть агресивнішу позицію щодо Росії.

Про це повідомляє АР.

У Трампа погодилися, що США повинні продовжити виконувати план свого попередника для модернізації ядерного арсеналу, зокрема нових бомбардувальників, підводних човнів та ракетних комплексів на суші.

Як і Обама, Трамп вважає, що ядерну зброю слід використовувати лише в "екстремальних умовах", однак не роз’яснюючи, якими саме вони повинні бути.

Видання зазначає, що попри передвиборчі заяви Трампа, доктрина не передбачає збільшення стратегічної ядерної зброї США.

У документі зазначили, що хоча контроль над озброєннями може сприяти інтересам США, "подальший прогрес важко передбачити" через російську агресію в Україні та порушення існуючих угод про зброю.

Зокрема в адміністрації Трампа вважають, що дії Росії загрожують потенційним прорахунком, який може призвести до неконтрольованої ескалації конфлікту в Європі.

У документі згадують російську доктрину, згідно з якою Москва може використовувати або загрожувати використанням ядерної зброї із меншою потужністю у разі конфлікту з Європою, вважаючи, що такі дії змусять США та НАТО відступити.

"Останні російські заяви про цю доктрину ядерної зброї, очевидно, знижують межу для першого використання ядерної зброї в Москві", - наголошується в огляді.

У Вашингтоні хочуть переконати Росію, що вона може зіткнутися із "неприйнятно небезпечними витратами", якщо Москва загрожуватиме Європі навіть обмеженою ядерною атакою.

У відповідь, адміністрація Трампа пропонує двоетапне рішення.

На першому етапі пропонується модифікувати "невелику кількість" існуючих далеких балістичних ракет, які перевозяться стратегічними підводними човнами Trident. До ракет хочуть додати ядерні боєголовки з меншою потужністю.

На другому етапі, "у довгостроковій перспективі" США розвиватиме ядерну зброю на крилатих ракетах, які запускають на морі. Таким чином, у Трампа хочуть відновити зброю, яка існувала під час "холодної війни", але від якої відмовилися у 2011 році за часи Обами.

У Пентагоні очікують, що Кремль може розкритикувати відповідні наміри США.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампРосіяядерна зброя
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