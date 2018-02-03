Іспанія передала США російського хакера

Російський хакер Петро Левашов, якого підозрюють у співпраці з урядом РФ, був екстрадований з Іспанії в США.

Про це заявило міністерство юстиції США, пише Reuters.

Прокурори звинуватили Левашова в запуску ботнету Kelihos, мережі з більш ніж 100 000 заражених пристроїв, що використовувалися кіберзлочинцями для розповсюдження вірусів, вимагання, розсилки фішингових листів та інших спам-атак.

У свою чергу, як пише DW.com., адвокати Лєвашова з Іспанії заявили, що він служив у російській армії і працював на партію "Єдина Росія".

На думку захисту, Лєвашов побоювався, що його примусять передати американській владі конфіденційну інформацію, проте суд відкинув цей аргумент.

Лєвашов був затриманий 8 квітня в Барселоні на підставі міжнародного ордера, виданого Інтерполом у відповідності із запитом США.

Нагадаємо, розвідка США переконана, що за кібератаками на системи електронного листування осіб і установ в США, включаючи злами електронних скриньок політичних організацій, стоїть уряд Росії.