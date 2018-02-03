Іспанія передала США російського хакера

Російський хакер Петро Левашов, якого підозрюють у співпраці з урядом РФ, був екстрадований з Іспанії в США.

Про це заявило міністерство юстиції США, пише Reuters.

Прокурори звинуватили Левашова в запуску ботнету Kelihos, мережі з більш ніж 100 000 заражених пристроїв, що використовувалися кіберзлочинцями для розповсюдження вірусів, вимагання, розсилки фішингових листів та інших спам-атак.

Нагадаємо, розвідка США переконана, що за кібератаками на системи електронного листування осіб і установ в США, включаючи злами електронних скриньок політичних організацій, стоїть уряд Росії.