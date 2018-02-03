Спостерігачів ОБСЄ обстріляли на підконтрольній бойовикам території

На контрольованій терористами території невідомі відкривали вогонь в напрямку спостерігачів СММ ОБСЄ.

Про це йдеться у звіті на сайті організації.

Спостерігачі повідомляють, що інцидент стався, коли патруль, що складається з 6 осіб, перебував на покинутій бензоколонці на дорозі M04 приблизно в 2,5 км на північний захід від контрольованої бойовиками "ДНР" Ясинуватої (в 16 км на північний схід від Донецька) , приблизно в 2 км від лінії розмежування.

"О 14:08 п'ять членів СММ стояли між броньованими автомобілями СММ, коли вони почули шиплячий звук трьох куль, що пролітали із заходу на схід над їх головами, і побачили, що одна з куль влучила в землю в 10-15 метрах на схід від СММ", - йдеться в повідомленні.

Патруль негайно покинув район і благополучно повернувся в свою базу в Донецьку.

Перед цим, як повідомляється, в період з 13:00 до 13:50 спостерігачі зафіксували 5 невизначених вибухів, 11 пострілів з озброєння БМП, 34 черги і одиночних постріли з кулеметів та стрілецької зброї на відстані 1-2 км із західного боку.