На Волині знеструмлено населені пункти, на Захід чекає погіршення погоди

У Волинській області через несприятливі погодні умови сталося знеструмлення 20 населених пунктів.

Про це 3 лютого повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Вночі та вранці 3 лютого у Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях - туман з видимістю 200-500 м.

За даними ДержНС, 3 лютого у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях очікується сильний дощ та мокрий сніг, у Карпатах - дуже сильний мокрий сніг, хуртовини та пориви вітру 17-22 м/с.

3-4 лютого у горах Iвано-Франкiвської, Львівської та високогір'ї Закарпатської областей - значна сніголавинна небезпека 3 рівня.

Окрім того 3-4 лютого на річках басейну Прип'яті та на річках карпатського регіону очікуються підйоми рівнів води.

Українська правда