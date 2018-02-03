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На Волині знеструмлено населені пункти, на Захід чекає погіршення погоди

Субота, 3 лютого 2018, 08:20
На Волині знеструмлено населені пункти, на Захід чекає погіршення погоди

У Волинській області через несприятливі погодні умови сталося  знеструмлення 20 населених пунктів.

Про це 3 лютого повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Вночі та вранці 3 лютого у Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях - туман з видимістю 200-500 м.

За даними ДержНС, 3 лютого у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях очікується сильний дощ та мокрий сніг, у Карпатах - дуже сильний мокрий сніг, хуртовини та пориви вітру 17-22 м/с.

3-4 лютого у горах Iвано-Франкiвської, Львівської та високогір'ї Закарпатської областей - значна сніголавинна небезпека 3 рівня. 

Окрім того 3-4 лютого на річках басейну Прип'яті та на річках карпатського регіону очікуються підйоми рівнів води. 

Українська правда 

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Теми: погодаДСНС
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