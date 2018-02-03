На Волині знеструмлено населені пункти, на Захід чекає погіршення погоди

2967 переглядів
Субота, 3 лютого 2018, 09:20

У Волинській області через несприятливі погодні умови сталося  знеструмлення 20 населених пунктів.

Про це 3 лютого повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Вночі та вранці 3 лютого у Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях - туман з видимістю 200-500 м.

За даними ДержНС, 3 лютого у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях очікується сильний дощ та мокрий сніг, у Карпатах - дуже сильний мокрий сніг, хуртовини та пориви вітру 17-22 м/с.

3-4 лютого у горах Iвано-Франкiвської, Львівської та високогір'ї Закарпатської областей - значна сніголавинна небезпека 3 рівня. 

Окрім того 3-4 лютого на річках басейну Прип'яті та на річках карпатського регіону очікуються підйоми рівнів води. 

Українська правда 

Теми: погода ДСНС
powered by lun.ua
По темі
На вихідних українців чекає тепла і мокра погода 2 лютого 2018, 17:47
День бабака: Тимко напророчив теплу весну 2 лютого 2018, 12:08
В Україні стане ще тепліше, в суботу до плюс 13° 1 лютого 2018, 13:52
Усі новини
Головні новини
"Екс-чиновника" окупованого Криму арештували на місяць
На Десятинці у Києві зібралися прихильники ідеї знести каплицю УПЦ МП
Пункти пропуску у Рава-Руській та Шегинях блокують акцією протеста
В СЦКК заявили, що Донбас "на межі екологічної катастрофи"
Усі новини
Відео

Що бачать собаки, коли дивляться телевізор?

мода

18-річна модель з Євпаторії стала обличчям Prada