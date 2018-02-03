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Посольство України закликає ЗМІ Молдови не називати Крим "російським"

Субота, 3 лютого 2018, 15:47

Посольство України у Кишиневі закликало ЗМІ Молдови не називати анексований Крим "російською" чи "спірною" територією.

Про це йдеться у повідомленні, надісланому Координаційній раді з телебачення та радіо Молдови.

"Весь цивілізований світ ввів санкції проти Росії як покарання за анексію Криму, суверенної частини України. Крим не є територією Росії, ні "спірною територією". Автономна Республіка Крим і місто Севастополь є територіями України, які тимчасово окуповані Російською Федерацією", - йдеться у заяві посольства України.

Українське посольство нагадало про резолюцію Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року "Про територіальну цілісність України", а також про резолюції від 19 грудня 2016 року та від 19 грудня 2017 року "Про ситуацію у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)".

"Україна розраховує на те, що всі міжнародні сторони та суб'єкти завжди будуть залишатися неупередженими та об'єктивними, а також проявлять повагу до територіальної цілісності та суверенітету України. Недотримання цих вимог суперечить основоположним принципам міжнародного права", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії у Молдові Ігор Додон заявив, що Крим належить Росії. Згодом він повторив заяву про "російський Крим" та пояснив свої міркування.

З моменту вступу на посаду президента Додон жодного разу не відвідував Україну, хоча неодноразово висловлював готовність здійснити візит до Києва.

Європейська правда

Теми: КримРосіяанексіяМЗСЗМІ
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