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На півночі Сирії збито російський штурмовик Су-25 - ЗМІ

Субота, 3 лютого 2018, 17:10
На півночі Сирії збито російський штурмовик Су-25 - ЗМІ

Російський штурмовик Су-25 був збитий в районі, що перебуває під контролем повстанців, недалеко від Ідліба на півночі Сирії.

Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу прав людини, передає BBC.

За даними моніторів, пілот катапультувався перед катастрофою та був захоплений.

BBC відзначає, що наразі немає підтверджених даних про долю пілота. Також невідомо, хто саме збив російський літак та захопив пілота у полон.

У соцмережі Twitter група Conflict Intelligence Team, яка відстежує російські втрати в Сирії, оприлюднила повідомлення та фото, що свідчать про можливу загибель пілота.

У соцмережах також з'явилося відео, де показано палаючі уламки збитого літака. На одному крилі можна побачити червону зірку.

Джерело російського видання РБК в Міноборони РФ вже підтвердило, що збитий літак — російський.

Як відомо, в північно-західній провінції Сирії активним є угруповання Hayat Tahrir al-Sham, яке пов'язане з "Аль-Каїдою".

Європейська правда

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