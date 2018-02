На півночі Сирії збито російський штурмовик Су-25 - ЗМІ

Російський штурмовик Су-25 був збитий в районі, що перебуває під контролем повстанців, недалеко від Ідліба на півночі Сирії.

Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу прав людини, передає BBC.

За даними моніторів, пілотові катапультувався перед катастрофою та був захоплений.

BBC відзначає, що наразі немає підтверджених даних про долю пілота. Також невідомо, хто саме збив російський літак та захопив пілота у полон.

У соцмережі Twitter група Conflict Intelligence Team, яка відстежує російські втрати в Сирії, оприлюднила повідомлення та фото, що свідчать про можливу загибель пілота.

У соцмережах також з'явилося відео, де показано палаючі уламки збитого літака. На одному крилі можна побачити червону зірку.

#Pt. #RuAF Su-25's wreckage after Rebels shot it down in SE. #Idlib CS. pic.twitter.com/slHAyNgB8d