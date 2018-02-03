До окупованого Криму приїхали німецькі депутати-правопопулісти

У суботу до окупованого Криму прибула делегація німецьких парламентаріїв з трьох регіональних парламентів ФРН.

До її складу увійшли депутати від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", повідомляє РИА Новости.

Делегація перебуватиме в Криму з 3 по 9 лютого.

Депутати заявили, що їх не турбують погрози Києва заборонити їм в'їзд в Україну.

"Нас це (погрози української влади) анітрохи не турбує, ми розраховуємо в майбутньому відвідати Крим ще не раз", - сказав журналістам в аеропорту Сімферополя депутат земельного парламенту Північний Рейн-Вестфалія Роге Бекамп.

Як заявив депутат парламенту Берліна Уве Бронзон, парламентарії сподіваються, що "з часом ситуація навколо України владнається і буде можлива нормальна робота з Україною в майбутньому".

Як повідомлялося, у квітні 2016 року російський фонд оплатив поїздку в анексований Крим німецькому депутату Європарламенту від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Маркусу Претцелю для участі у Ялтинському економічному форумі.

У червні 2017 року німецький політик Александр Голанд, який очолював виборчий список правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", назвав Крим "споконвічною російською територією".

У серпні 2017 року з'явилася інформація, що відразу кількох функціонерів партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) підозрюють в тісних контактах з поляком Матеушем Піскорським, який ймовірно є російським агентом.

Восени 2017 "Альтернатива для Німеччини" вперше пройшла до парламенту. Тисячі демонстрантів у Берліні вийшли на акції протесту проти цього.