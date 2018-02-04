ДТП за участі 5 авто у Києві: 2 загиблих

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Неділя, 4 лютого 2018, 03:30

У Києві на проспекті Шухевича сталася аварія за участі 5 авто. У результаті зіткнення 2 людей загинули, ще 3 постраждали.

Про це повідомляє портал "Київ Оперативний". Інформацію про аварію підтвердили і в Управлінні патрульної поліції Києва, передає "Громадське".

Попередньо, близько опівночі з 3 на 4 лютого водій Mercedes виїхав на проспект Шухевича проти руху. Присутні на місці патрульні поліцейські почали погоню за авто.

За кількасот метрів Mercedes в’їхав у Dacia - останнього відкинуло на зустрічну смугу. Після зіткнення Mercedes в’їхав у 3 інші автомобілі.

На місці аварії працюють патрульна поліція, слідчо-оперативна група та лікарі "швидкої".

До приїзду "швидкої" на місці загинули 2 пасажира Dacia. 

Водія Mercedes госпіталізували.

 
 
 
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Теми: ДТП Київ
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