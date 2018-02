Трамп назвав "американською ганьбою" розслідування його зв'язків із РФ

Президент США Дональд Трамп вважає "американською ганьбою" розслідування Міністерства юстиції та ФБР за звинуваченням його команди у зв'язках з Росією.

Про це він написав у Twitter.

"Російське полювання на відьом триває. Не було ні змови, ні перешкоди розслідуванню. Це американська ганьба!", - наголосив американський президент.

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace!