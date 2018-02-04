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Трамп назвав "американською ганьбою" розслідування його зв'язків із РФ

Неділя, 4 лютого 2018, 03:17

Президент США Дональд Трамп вважає "американською ганьбою" розслідування Міністерства юстиції та ФБР за звинуваченням його команди у зв'язках з Росією.

Про це він написав у Twitter.

"Російське полювання на відьом триває. Не було ні змови, ні перешкоди розслідуванню. Це американська ганьба!", - наголосив американський президент.

"Доповідь про зловживання вищого керівництва ФБР і Міністерства юстиції при веденні "російської справи" повністю реабілітує команду Трампа", - додав він.

Як повідомлялось, республіканці палати представників США оприлюднили секретну доповідь, у якій звинувачуються найвищі посадові особи ФБР та Міністерства юстиції в упередженості на ранніх стадіях розслідування про зв'язки команди Трампа з Росією та втручання у вибори.

Документ стверджує, що високопоставлені чиновники уряду сприяли в основному демократам. У доповіді співробітники федеральних правоохоронних органів звинувачуються у перевищенні повноважень, коли вони звернулися за дозволом на спостереження за екс-радником кампанії Трампа - Картером Пейджем.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАвибори
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