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Доба в АТО: 5 обстрілів, 2 поранених

Неділя, 4 лютого 2018, 05:30

За минулу добу, 3 лютого, бойовики 5 разів порушили перемир'я - поранень зазнали 2 військовослужбовці ВСУ.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Агресор продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські угоди", - йдеться у звіті.

На Луганському напрямку ворог після обіду активізувався у районі Світлодарської дуги. Противник застосував 120-ти та 82-мм міномети, озброєння БМП, зенітну установку і великокаліберні кулемети та близько години обстрілював опорні пункти довкола Луганського.

З гранатометів різних видів і кулеметів бойовики вели вогонь поблизу Лозового, а зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів порушували перемир’я неподалік Зайцевого.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні підрозділи застосували 82-мм міномети у передмісті Авдіївки та біля Новотроїцького.

"Унаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали двоє українських захисників. Військовослужбовців оперативно доставлено до військових шпиталів. Лікарі надають їм необхідний обсяг медичної допомоги", - підкреслили у штабі АТО.

Теми: АТО
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